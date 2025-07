Marquardtfest in Plochingen: Feiern mit Blick in die Historie der Stadt

Feiern mit Blick in die Historie der Stadt

Marquardtfest in Plochingen

1 Das Szenenspiel um Marquardt von Randeck beginnt am Sonntag um 15 Uhr. Foto: Matthias Drißner/oh

Die Vereine präsentieren sich. Es wird gerockt, gesungen und getanzt. In Plochingen steht das Marquardtfest an – auch mit einem Blick in die Stadtgeschichte.











Seit vielen Jahren – sieht man von der Corona-Zeit mal ab – wird in Plochingen am zweiten Juliwochenende das Marquardtfest gefeiert. Von Freitag, 11. Juni, bis Sonntag, 13. Juli wird diese Tradition fortgesetzt. Der Arbeitskreis Plochinger Vereine (AKPV) hat sich zusammen mit der Stadt wieder einiges einfallen lassen.

Das alljährliche Fest der Vereine ist aber nicht nur vom Namen her dem einstigen Ortsherren von Plochingen, Marquardt von Randeck, gewidmet. So wird – auch das ist Tradition – das große gemeinsame Feiern auf mehreren Plätzen und Bühnen mit einem Blick in die Geschichte der Stadt verbunden. Und selbstverständlich werden die Besucherinnen und Besucher das gesamte Wochenende über kulinarisch umfassend verwöhnt.

Musikband: Die Flippmanns spielen am Samstag in Plochingen auf

Den offiziellen Auftakt bildet am Freitag um 19 Uhr der Fassanstich durch Bürgermeister Frank Buß und die AKPV-Vorsitzende Annette Krämer-Schmid auf dem Marktplatz. Gleich im Anschluss spielt dann auf der Marktplatzbühne die Band Clap’s Tool auf. Auf der Fischbrunnenbühne gibt es zudem von 19 Uhr an rockige Klänge mit der Coverband Wishing Well.

Am Samstag geht die allseits beliebte und gut besuchte Sause um 17 Uhr weiter. Die Marquardtfest-Partynacht bestreitet von 19 Uhr an auf der Marktplatzbühne die Kultband Flippmanns. Zeitgleich beginnt auf dem Fischbrunnenplatz eine Oldie-Night mit der Formation Strahler 70.

Vereine zeigen sich in ihrer ganzen Vielfalt

Haupttag ist dann der Sonntag, in den um 10 Uhr auf dem Marktplatz mit einem ökumenischen Gottesdienst gestartet wird. Danach geht es nahtlos mit einem „Bunten Tag der Vereine“ weiter. Unterhaltung und Musik gibt es auf beiden Bühnen mit den Harmonikafreunden Plochingen, den Rocking Stars, dem Musikverein Stadtkapelle Plochingen, der Musikschule Plochingen, dem griechischen Kulturverein Syllogos Pontion Amarantos und dem Turnverein Plochingen.

Partystimmung wird sicherlich auch dieses Mal wieder herrschen. Foto: Stadt Plochingen

Für Kinder ist am „Familientag“ ebenfalls einiges geboten: Neben der klassischen Spielstraße und einem Karussell gibt es wieder die große Pfisterer-Kinderspielestadt – gefördert von der Pfisterer Stiftung, das Bärenhospital des DRK-Ortsvereins Plochingen-Hochdorf, die Schießbude des Schützenvereins, Feuerwehrautos der Freiwilligen Feuerwehr, Einsatzfahrzeuge und die Hundestaffel der Malteser sowie diverse Mitmachangebote, unter anderem von den Schachfreunden und dem CVJM.

Mittelalterlich wird es dann am Sonntag von 15 Uhr an auf der Marktplatzbühne: Plochinger Darstellerinnen und Darsteller führen im historischen Szenenspiel die Legende um den großen Plochinger Ortsherren Marquardt von Randeck auf, der dem Marquardtfest ja schließlich seinen Namen gegeben hat.