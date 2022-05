1 Die Lichter müssen zuverlässig angehen: Eine funktionierende Straßenbeleuchtung ist eine Frage der Sicherheit. Foto: Roberto Bulgrin

Immer wieder müssen in einzeln Esslinger Straßenzügen Laternen aus Sicherheitsgründen abgeschaltet werden. Das verursacht bei Anwohnern Unmut. Die Stadt will das Problem nun angehen – und hat viel Arbeit vor sich.















Link kopiert

Häufiger als ihr und vor allem den Anwohnerinnen und Anwohnern lieb sein konnte, musste die Stadt Esslingen in den vergangenen Monaten vermelden, dass die Beleuchtung an Straßen und Fußwegen aus Sicherheitsgründen abgeschaltet wurde. Wie in anderen Bereichen tut sich auch hier ein Sanierungsstau auf: Viele Laternen sind in die Jahre gekommen und halten einer Überprüfung nach heutigen technischen Maßstäben nicht mehr stand.