Marode Brücke in Reichenbach

1 Der Otto-Munz-Steg ist beliebt bei Radfahrern und Fußgängern, aber die Substanz ist stark angegriffen. Foto: Karin Ait Atmane

Die Fußgängerbrücke über B 10, Fils und Bahngleise, die nach Reichenbachs erstem Nachkriegsbürgermeister benannt ist, muss dringend saniert werden. Selbst das verschafft der Kommunalpolitik jedoch nur einige Jahre Zeit, um ein neues Bauwerk zu planen.

Reichenbach - Viele Städte schlagen sich mit bröckelnden Betonbrücken herum. In Reichenbach ist es eine Holzkonstruktion, die Sorgen macht: Der Otto-Munz-Steg ist auf lange Sicht wohl nicht zu retten. Am östlichen Ortseingang von Reichenbach empfängt die Brücke, kühn geschwungen, die Autofahrer auf der B 10. Die Konstruktionsweise ist mindestens ungewöhnlich, wenn nicht sogar einzigartig. Architektonisch ist der Steg ein Highlight. Aber als „nachhaltig“ würde er diese Brücke nicht mehr bezeichnen, sagte Bürgermeister Bernhard Richter in der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt. Zumindest nicht, wenn man die Nachhaltigkeit auf die Gemeindekasse bezieht.