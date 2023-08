Markus Pfrommer verlässt das Basta in Stuttgart

7 Markus Pfrommer vor dem Basta im Bohnenviertel. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

In seinen Krimis beschreibt Wolfgang Schorlau das Basta als ein bisschen „Paris mitten in Stuttgart". Nach 40 Jahren verlässt Markus Pfrommer, erst Kellner, dann Chef, diesen magischen Ort im Bohnenviertel – nicht ganz freiwillig. Der Abschied fällt ihm nicht leicht.















In der Weinstube Basta stehen auf einem Tisch leere Flaschen und Gläser. Der Wirt Markus Pfrommer bittet den Fotografen, diesen Anblick mit der Kamera geflissentlich zu übersehen. Am Abend davor hat der „Kahlköpfige“, wie er durchgehend in den Dengler-Krimis des Stuttgarter Schriftstellers Wolfgang Schorlau genannt wird, mit Freundinnen und Freunden Abschied gefeiert. Zum Aufräumen hat es noch nicht gereicht. Nach der Sommerpause wird dieses französisch anmutende Lokal, mit roter Markise eine Institution des Bohnenviertels, im September wieder öffnen – aber nicht mehr mit dem langjährigen Kellner und Chef.