1 Markus Orths liest nicht nur aus seinen Büchern – er lebt sie. Foto: Roberto Bulgrin

Der Autor Markus Orths stellt bei den Esslinger Literaturtagen Lesart sein Kinderbuch „Opa fliegt“ vor. Im Gespräch erzählt er, wie die Idee zu dem Buch entstand.















Manche Autorinnen und Autoren waren während der Lockdown-Phasen regelrecht gelähmt. Markus Orths hat in dieser Zeit mehrere Kinderbücher geschrieben. Plagte den Verfasser erfolgreicher Romane für Erwachsene früher das latente Gefühl, zu wenig Zeit fürs Schreiben zu haben, hatte er in der Pandemie plötzlich Zeit: „Ich habe sie genutzt und bin entflohen in meine Fantasie-Welten. Dann habe ich abends den Kindern aus dem vorgelesen, was ich geschrieben habe. Das war ein fantastisches Erlebnis.“ Sein so entstandenes Kinderbuch „Opa fliegt“ hat er nun bei der Lesart vorgestellt. Im Interview gibt er Einblick in seine Arbeit.