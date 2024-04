Markus Lanz heute: Gäste und Thema am 17.04.2024

1 Markus Lanz talkt von Dienstag bis Donnerstag im ZDF. Foto: Markus Hertrich/ZDF/dpa

In seiner gleichnamigen Talkshow diskutiert Markus Lanz am Mittwochabend mit seinen Gästen zu später Stunde unter anderem über die Rentenpolitik der CDU und junge Menschen auf dem Arbeitsmarkt.

Das sind die Themen und Gäste am 17. April um 00:00 Uhr im ZDF:

Philipp Amthor, CDU-Politiker - "Weniger Arbeit kann sich Deutschland ohne Wohlstandsverlust nicht leisten", erläutert der 31-Jährige die sozial-, arbeits- und rentenpolitischen Konzepte seiner Partei.

- "Weniger Arbeit kann sich Deutschland ohne Wohlstandsverlust nicht leisten", erläutert der 31-Jährige die sozial-, arbeits- und rentenpolitischen Konzepte seiner Partei. Katharina Stolla, Vorsitzende der Grünen Jugend - Über die Wünsche und Bedürfnisse junger Menschen bei der Berufs- und Arbeitsplatzwahl und warum sie für eine Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich ist.

Hintergrund: Das Grundproblem bei der Rente ist seit Jahrzehnten bekannt: Immer mehr alte Menschen müssen durch immer weniger Beitragszahler finanziert werden. Das wird sich in den kommenden Jahren verschärfen, wenn die Generation der Babyboomer in Rente geht. Die Ampel-Regierung will das Renteneintrittsalter jedoch nicht erhöhen und das Rentenniveau stabil halten. Die Folge: Die Beiträge werden steigen und wahrscheinlich auch der Steuerzuschuss des Bundes – schon jetzt der größte Einzelposten im Haushalt.

Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Lanz-Videos sind in der Mediathek des ZDF abrufbar.