Markus Lanz heute: Gäste und Thema am 10.04.2024

In seiner gleichnamigen Talkshow diskutiert Markus Lanz am Mittwochagabend mit seinen Gästen zu später Stunde über die am Dienstag vorgestellte polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2023 sowie die migrationspolitische Debatte in Deutschland.

Das sind die Themen und Gäste am 10. April um 00:00 Uhr im ZDF:

Sebastian Fiedler, SPD-Politiker - Der Innen- und Kriminalpolitik-Experte nimmt Stellung zur neuesten Kriminalstatistik. Dieser Zufolge ist 2023 die Zahl registrierter Straftaten in Deutschland auf fast sechs Millionen gestiegen.

- Der Innen- und Kriminalpolitik-Experte nimmt Stellung zur neuesten Kriminalstatistik. Dieser Zufolge ist 2023 die Zahl registrierter Straftaten in Deutschland auf fast sechs Millionen gestiegen. Nicole Bögelein, Kriminologin - Die Soziologin vom Institut für Kriminologie der Universität zu Köln erläutert die Ursachen und Ausprägungen kriminellen Verhaltens in den verschiedenen Gesellschaftsschichten.

- Die Soziologin vom Institut für Kriminologie der Universität zu Köln erläutert die Ursachen und Ausprägungen kriminellen Verhaltens in den verschiedenen Gesellschaftsschichten. Ahmad Mansour, Extremismusforscher - Er äußert sich zu der migrationspolitischen Debatte, die die jüngsten Zahlen zur Kriminalitätsentwicklung ausgelöst haben und sagt: „Ich appelliere dafür, weniger Leute aufzunehmen.“

Hintergrund: Mehr Diebstähle, mehr Gewaltdelikte: Die Zahl der Straftaten in Deutschland ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen und liegt damit auf dem höchsten Stand seit 2016. Auch ist der Anteil ausländischer Tatverdächtiger hoch. Insgesamt registrierte die Polizei im vergangenen Jahr bundesweit 5,941 Millionen Fälle von Kriminalität, wie aus der am vergangenen Dienstag veröffentlichten polizeilichen Kriminalstatistik 2023 des Bundeskriminalamts (BKA) hervorgeht. Das sind 5,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Auch wenn man ausländerrechtliche Verstöße nicht berücksichtigt, liegt der Anstieg immerhin noch bei 4,4 Prozent. Bedeutende Gesetzesverschärfungen, mit denen sich die höhere Zahl registrierter Straftaten erklären ließen, gab es 2023 nicht.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) betont dennoch, dass Deutschland weiterhin eines der sichersten Länder der Welt sei. Drei Faktoren könnten im vergangenen Jahr nach Einschätzung des BKA mit Blick auf die Ergebnisse eine Rolle gespielt haben: Nachwirkungen der Corona-Pandemie, die hohe Inflation und starke Zuwanderung innerhalb eines kurzen Zeitraums, die für den Einzelnen zu schwierigen Lebensbedingungen und schlechteren Integrationschancen führen kann.

Die polizeiliche Kriminalstatistik wird jährlich bundesweit auf Grundlage der von den 16 Landeskriminalämtern übermittelten Daten erhoben. Sie gibt lediglich die registrierten Taten wieder. Die Größe des Dunkelfelds ist also nicht bekannt.

Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Lanz-Videos sind in der Mediathek des ZDF abrufbar.