Lanz heute: Gäste und Themen (23.4.)

Die beliebte ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ meldet sich heute Abend um 23.15 Uhr mit einer neuen Ausgabe zurück. Die Sendung, die seit 2008 ein fester Bestandteil des ZDF-Programms ist, wird wie gewohnt von Markus Lanz moderiert. Es geht um einen möglichen (oder unmöglichen?) Waffenstillstand im Ukraine-Krieg. Außerdem beschäftigen sich die Gäste mit den neuesten Entwicklungen in der Innenpolitik und dem Umgang mit der AfD.

Während die Show ursprünglich einen breiten Mix aus Unterhaltung und Gesprächen mit Menschen mit interessanten Lebensgeschichten bot, hat sich der Fokus seit der Corona-Pandemie 2020 verstärkt in Richtung politischer Diskussionen verschoben.

Last-Minute-Gäste heute bei Lanz

Vier Diskussionsteilnehmer bekommen die Chance, bei Lanz zu einem Millionenpublikum zu sprechen, wobei die Auswahl oft sehr kurzfristig geschieht. Eine Wochenplanung, wie sie früher im Deutschen Fernsehen selbstverständlich war, findet bei Lanz vorab nicht statt.

Lanz-Gäste am Mittwoch, 23. April

Thorsten Frei, CDU-Politiker: Der Unions-Fraktionsgeschäftsführer nimmt Stellung zu Überlegungen von Friedrich Merz, der Ukraine Taurus-Raketen zu liefern sowie zur Finanzierbarkeit der Koalitionsvereinbarungen.

Elmar Theveßen, Korrespondent: Der Leiter des ZDF-Studios Washington erläutert, wie Trumps Zoll- und Abschiebepolitik in den USA diskutiert wird. Und er spricht über Hintergründe zum US-Friedensplan für die Ukraine.

Claudia Major, Militärexpertin: Sie informiert über die Gefechtssituation im Ukrainekrieg und analysiert, wie wahrscheinlich die von Putin in Aussicht gestellte Kampfpause ist und wie nachhaltig diese sein könnte.

Robin Alexander, Journalist: Der "Welt"-Vize kommentiert die laufende Regierungsbildung in Berlin. Zudem blickt er auf die anhaltende Debatte bei CDU und SPD über den weiteren Umgang mit der AfD.

Hintergrund I: Die "Markus Lanz"-Sendung steht heute ganz im Zeichen der Ukraine-Krise und der deutschen Innenpolitik. Im Fokus ist die kontroverse Debatte um Taurus-Lieferungen, die nicht nur innerhalb der Union für Diskussionen sorgt. Der CDU-Fraktionsgeschäftsführer Thorsten Frei wird sich zu den jüngsten Äußerungen von Friedrich Merz positionieren müssen. Oder erledigt sich diese Debatte durch einen schnellen Waffenstillstand?

Gleichzeitig wird die Militärexpertin Claudia Major die aktuelle Lage an der Front analysieren und Putins überraschendes Angebot einer Kampfpause bewerten. Besonders brisant: Die zeitliche Nähe zum amerikanischen Friedensplan, dessen Details der ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen aus Washington einordnen wird. In der EU wird um Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und in vielen Medien jedenfalls Stimmung für eine Weiterführung des Krieges gemacht. Die Haltung von Putin und Selenskyj ist zweideutig.

Hintergrund II: Die innenpolitische Situation in Deutschland bleibt komplex: Während die Regierunsbildung zwischen Union und SPD in die entscheidende Phase geht, verschärft sich die Debatte um den Umgang mit der AfD. Der "Welt"-Vizechef Robin Alexander wird die schwierige Balance zwischen Abgrenzung und kommunalpolitischer Realität beleuchten. Thorsten Frei muss zudem erklären, wie die kostspieligen Vereinbarungen der möglichen neuen Regierung finanziert werden sollen. Parallel dazu wird Elmar Theveßen aufzeigen, welche Lehren Deutschland aus der aktuellen amerikanischen Migrations- und Wirtschaftspolitik ziehen könnte.

Markus Lanz – aktuelle Sendetermine

Mittwoch, 23. April, 23.15 Uhr

Donnerstag, 24. April, 23.15 Uhr

Dienstag, 29. April, 22.45 Uhr

Mittwoch, 30. April, 23.45 Uhr

Donnerstag, 1. Mai, 23 Uhr

Wer die Sendung nicht zur Ausstrahlungszeit am Fernsehgerät verfolgen kann, hat die Möglichkeit, Markus Lanz und seine Gäste im ZDF-Livestream oder später in der ZDF-Mediathek anzuschauen. Dort bleiben die Folgen für einen Monat nach der Erstausstrahlung verfügbar.