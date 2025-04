Lanz heute: Gäste und Themen (9.4.)

1 Markus Lanz hat gut lachen. Foto: ZDF und Markus Hertrich/Markus Hertrich

Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Wer ist heute im ZDF zu Gast?











Die beliebte ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ meldet sich heute Abend um 24 Uhr mit einer neuen Ausgabe zurück. Die Sendung, die seit 2008 ein fester Bestandteil des ZDF-Programms ist, wird wie gewohnt von Markus Lanz moderiert. Es geht um den frisch abgeschlossenen Koalitionsvertrag, eine drohende neue Wehrpflicht für junge Menschen und den Vorwurf der Wählertäuschung an CDU/CSU.

Während die Show ursprünglich einen breiten Mix aus Unterhaltung und Gesprächen mit Menschen mit interessanten Lebensgeschichten bot, hat sich der Fokus seit der Corona-Pandemie 2020 verstärkt in Richtung politischer Diskussionen verschoben.

Last-Minute-Gäste heute bei Lanz

Die Diskussionsteilnehmer bekommen die Chance, bei Lanz zu einem Millionenpublikum zu sprechen, wobei die Auswahl oft sehr kurzfristig geschieht. Eine Wochenplanung, wie sie früher im Deutschen Fernsehen selbstverständlich war, findet bei Lanz vorab nicht statt.

Lanz-Gäste am Mittwoch, 9. April

Philipp Türmer, Juso-Vorsitzender: Er äußert sich zur Debatte um die Wehrpflicht, zur Migrationspolitik sowie zum Anspruch der SPD, sich inhaltlich und personell neu aufzustellen.

Er äußert sich zur Debatte um die Wehrpflicht, zur Migrationspolitik sowie zum Anspruch der SPD, sich inhaltlich und personell neu aufzustellen. Johannes Volkmann, CDU-Politiker: Der 28-Jährige ist neu im Bundestag. Er erläutert seine politischen Ziele und nimmt zudem Stellung zum Vorwurf, die Union habe mit ihrem Ja zur Schuldenreform Wählertäuschung begangen.

Hintergrund: Die Diskussion um die Wiedereinführung der Wehrpflicht wird kontrovers geführt. Befürworter argumentieren, dass ein verpflichtender Dienst für junge Menschen die gesellschaftliche Solidarität stärken könnte, während Kritiker auf die hohen Kosten und die Einschränkung der individuellen Freiheit hinweisen.

Was Frauen betrifft, gibt es auch verfassungs- und menschenrechtliche Hürden sowie eine Sperrminorität von Linken und AfD im Bundestag. Halten diesmal die Minderheitenrechte im Parlament oder soll rücksichtslos durchregiert und militarisiert werden?

Die Entscheidung der CDU, der Schuldenreform zuzustimmen, hat indes für großen Unmut bei Teilen der Wählerschaft gesorgt. Kritiker werfen der Partei vor, sich von ihrer bisherigen Linie entfernt zu haben und Wähler damit in die Irre geführt zu haben. Am 9. April lag die AfD in einer Meinungsumfrage von Ipsos erstmals vor CDU/CSU.

Markus Lanz – aktuelle Sendetermine

Mittwoch, 9. April 2025 - 24 Uhr

Donnerstag, 10. April 2025 - 23.15 Uhr

Wer die Sendung nicht zur Ausstrahlungszeit am Fernsehgerät verfolgen kann, hat die Möglichkeit, Markus Lanz und seine Gäste im ZDF-Livestream oder später in der ZDF-Mediathek anzuschauen. Dort bleiben die Folgen für einen Monat nach der Erstausstrahlung verfügbar.