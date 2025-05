Lanz heute: Gäste und Themen (8.5.)

1 Markus Lanz hat gut lachen. Foto: ZDF und Markus Hertrich/Markus Hertrich

Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Wer ist heute im ZDF zu Gast?











Die beliebte ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ meldet sich heute Abend um 23.15 Uhr mit einer neuen Ausgabe zurück. Die Sendung, die seit 2008 ein fester Bestandteil des ZDF-Programms ist, wird wie gewohnt von Markus Lanz moderiert. Es geht um den 80. Jahrestag des Kriegsendes - in einem Atemzug mit der Trump-Politik in den USA, die ein Forscher tatsächlich für "faschistisch" erklären will.

Ist es Verharmlosung des Nationalsozialismus oder nur Oberflächlichkeit von Lanz & Co. beziehungsweise das stereotype Trump-Bashing des Fernsehens? Seriöse Historiker dürften der gewagten These in dieser Form wohl widersprechen, auch wenn man Trump gewisse narzisstische und vielleicht auch faschistoide Charakterzüge nicht absprechen kann.

Während die Lanz-Show ursprünglich einen breiten Mix aus Unterhaltung und Gesprächen mit Menschen mit interessanten Lebensgeschichten bot, hat sich der Fokus seit der Corona-Pandemie 2020 verstärkt in Richtung politischer Diskussionen verschoben. Aber ist das wirklich ein Gewinn für die Debattenkultur in Deutschland?

Last-Minute-Gäste heute bei Lanz

Die Diskussionsteilnehmer bekommen die Chance, bei Lanz zu einem Millionenpublikum zu sprechen, wobei die Auswahl oft sehr kurzfristig geschieht. Eine Wochenplanung, wie sie früher im Deutschen Fernsehen selbstverständlich war, findet bei Lanz vorab nicht statt.

Lanz-Gäste heute

Ruth Winkelmann, Zeitzeugin: Zum 80. Jahrestag des Kriegsendes erinnert sich die 96-Jährige, Tochter eines jüdischen Vaters und einer christlichen Mutter, an die letzten Kriegstage in Berlin und erzählt, wie sie überlebte.

Hintergrund I: Ruth Winkelmann überlebte als Kind die NS-Zeit in Berlin versteckt in einer Laube. Als "Halbjüdin" eingestuft, musste sie ab 1942 mit ihrer Mutter untertauchen, nachdem ihr Vater bereits 1942 in Auschwitz ermordet worden war. Heute ist sie eine der letzten Zeitzeuginnen, die noch authentisch von dieser Zeit berichten können. Ihre Erinnerungen an die dramatischen letzten Kriegstage, als die Rote Armee Berlin einnahm, sind besonders wertvoll für die historische Aufarbeitung. Kann Deutschland 80 Jahre nach Kriegsende aus diesen persönlichen Geschichten noch neue Lehren für die Gegenwart ziehen?

Hintergrund II: Die jüngsten Entwicklungen in den USA haben Jason Stanley zu einem drastischen Schritt bewegt. Der renommierte Yale-Professor und Autor des Bestsellers "Wie Faschismus funktioniert" verlässt die USA und gibt seine prestigeträchtige Position auf. Er sieht in Trumps möglicher Wiederwahl eine echte Gefahr für die amerikanische Demokratie. Aber ist der Vergleich mit faschistischen Strukturen wirklich gerechtfertigt? Oder überzeichnet der Wissenschaftler die Lage? Diese Fragen wird Markus Lanz mit seinem Gast diskutieren.

Markus Lanz – aktuelle Sendetermine

Donnerstag, 8.5.2025 um 23.15 Uhr

Wer die Sendung nicht zur Ausstrahlungszeit am Fernsehgerät verfolgen kann, hat die Möglichkeit, Markus Lanz und seine Gäste im ZDF-Livestream oder später in der ZDF-Mediathek anzuschauen. Dort bleiben die Folgen für einen Monat nach der Erstausstrahlung verfügbar.