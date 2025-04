Lanz heute: Gäste und Themen (8. April)

Michael Maier 08.04.2025 - 14:50 Uhr , aktualisiert am 08.04.2025 - 16:39 Uhr

Die beliebte ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ meldet sich heute Abend um 23 Uhr mit einer neuen Ausgabe zurück. Die Sendung, die seit 2008 ein fester Bestandteil des ZDF-Programms ist, wird wie gewohnt von Markus Lanz moderiert. Es geht um das Thema Koalitionspoker zwischen CDU/CSU. Außerdem beschäftigen sich die Gäste mit Donald Trump und dem drohenden weltweiten Handelskrieg.

Während die Show ursprünglich einen breiten Mix aus Unterhaltung und Gesprächen mit Menschen mit interessanten Lebensgeschichten bot, hat sich der Fokus seit der Corona-Pandemie 2020 verstärkt in Richtung politischer Diskussionen verschoben.

Last-Minute-Gäste heute bei Lanz

Vier Diskussionsteilnehmer bekommen die Chance, bei Lanz zu einem Millionenpublikum zu sprechen, wobei die Auswahl oft sehr kurzfristig geschieht. Eine Wochenplanung findet bei Lanz vorab nicht statt. Die Zeiten sind eben spontaner geworden - und auch oberflächlicher?

Lanz-Gäste am Dienstag, 8. April

Manfred Weber, EVP-Vorsitzender: Der CSU-Vize und Fraktionschef der EVP im EU-Parlament nimmt Stellung zum drohenden Handelskrieg mit den USA und zum Anspruch seiner Partei, auf einen Politikwechsel in Deutschland.

Kerstin Münstermann, Journalistin: Die Politik-Insiderin der "Rheinischen Post" analysiert den Koalitionspoker zwischen Union und SPD und blickt hierbei besonders auf die Knackpunkte Finanzen, Steuern und Migration.

Ralf Stegner, SPD-Politiker: Er erläutert, ob ein Koalitionsvertrag bis Ostern realistisch ist. Zudem legt er dar, wo die roten Linien für seine Partei liegen. „Die SPD ist nicht zu Discounterpreisen zu haben", betont er.

Michael Hüther, Ökonom: „Es wird für die USA nicht gut ausgehen", sagt der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) über Trumps Zollobsession und erläutert, was Europa dem entgegensetzen könnte.



Hintergrund I: Die USA haben in den letzten Wochen ihre Zölle auf europäische Autos drastisch erhöht und weitere Handelsbeschränkungen angedroht. Die EU-Kommission bereitet Gegenmaßnahmen vor. Donald Trump hatte im Wahlkampf angekündigt, den "unfairen" Handel mit Europa zu beenden. Besonders deutsche Automobilhersteller sind von den neuen Zöllen betroffen. Die Stimmung zwischen Brüssel und Washington ist auf einem Tiefpunkt.

Hintergrund II: Bei den Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD knirscht es gewaltig beim Thema Finanzen. Während die Union auf die Schuldenbremse pocht, fordert die SPD massive Investitionen in Infrastruktur und Klimaschutz. Auch bei der Migrationspolitik liegen die Positionen weit auseinander. Die SPD will das verschärfte Asylrecht wieder lockern, die Union besteht auf einer restriktiven Linie. Der ursprünglich angestrebte Zeitplan für einen Koalitionsvertrag bis Ostern wackelt. Insider rechnen mit schwierigen Verhandlungen bis in den April hinein.

Markus Lanz – aktuelle Sendetermine

Dienstag, 8. April, 23.00 Uhr

Mittwoch, 9. April, 00.00 Uhr

Donnerstag, 10. April, 23.15 Uhr

Wer die Sendung nicht zur Ausstrahlungszeit am Fernsehgerät verfolgen kann, hat die Möglichkeit, Markus Lanz und seine Gäste im ZDF-Livestream oder später in der ZDF-Mediathek anzuschauen. Dort bleiben die Folgen für einen Monat nach der Erstausstrahlung verfügbar.