Markus Kleemann: Oberstenfelder verlieren ihren Bürgermeister an Sindelfingen

Markus Kleemann (rechts) hat sich mit hauchdünnem Vorsprung durchgesetzt. Jetzt muss Oberstenfeld einen neuen Schultes wählen. Foto: tefanie Schlecht

Markus Kleemann setzt sich denkbar knapp gegen Max Reinhardt durch und wird neuer Oberbürgermeister von Sindelfingen. Für den Ort Oberstenfeld im Kreis Ludwigsburg ist das ein Verlust.











Mit weniger als 100 Stimmen Vorsprung hat sich Markus Kleemann (CDU) in der Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt in Sindelfingen durchgesetzt. Der 40-jährige Politik- und Verwaltungswissenschaftler erhielt 50,25 Prozent der Stimmen, sein 25-jähriger FDP-Herausforderer Max Reinhardt kam auf 49,75 Prozent.

Der Wahlausgang hat auch Auswirkungen auf den Kreis Ludwigsburg – genauer gesagt auf die 8000-Einwohner-Gemeinde Oberstenfeld. Dort ist Kleemann seit 2015 Bürgermeister und genießt breiten Rückhalt bei Bürgern und Gemeinderat. In seinen zehn Jahren im Amt begleitete er unter anderem die Inbetriebnahme einer Flüchtlingsunterkunft, die Schließung einer Grundschule und die Entwicklung eines großen Wohngebiets auf einer ehemaligen Gewerbefläche. Außerdem setzte er sich stark für das Ehrenamt ein – und musste sich gleichzeitig mit einer angespannten Haushaltslage auseinandersetzen.

„Vor drei Monaten bin ich nach Sindelfingen gekommen und habe noch niemanden gekannt“, sagte Kleemann am Sonntagabend vor Unterstützern aus Sindelfingen – und zahlreichen Mitstreitern aus Oberstenfeld. Die breite Rückendeckung zeige, „dass hier viele Menschen leben, die ihre Stadt voranbringen wollen.“

Jetzt wechselt Kleemann in eine der wohlhabendsten Städte Baden-Württembergs – und trifft dort auf andere Herausforderungen als in Oberstenfeld. Als Oberbürgermeister will er den Einzelhandel und das Handwerk stärken, mehr Start-ups anlocken und ein verlässlicher Partner der Wirtschaft sein. Gleichzeitig kündigte der 40-Jährige an, Sindelfingen sauberer und sicherer machen und die Straßensanierung vorantreiben zu wollen.

Wann Kleemann Oberstenfeld offiziell verlässt, ist noch offen. Klar ist aber: Die Gemeinde im Nordosten des Landkreises Ludwigsburg wird sich wohl schon in der kommenden Woche mit einer Bürgermeisterwahl im Jahr 2025 beschäftigen müssen.