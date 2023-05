1 Markus Gaugisch trainiert die Rückraumspielerin Julia Maidhof bei der SG BBM Bietigheim und in der Nationalmannschaft. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Trainer Markus Gaugisch kann am Wochenende die deutsche Meisterschaft mit den Handballerinnen der SG BBM Bietigheim perfekt machen. Im Interview spricht er über die internationale Wettbewerbsfähigkeit, den Vergleich mit dem FC Bayern und den Wegfall seiner Doppelbelastung.















Nach dem letzten Spieltag in der Frauenhandball-Bundesliga am 27. Mai ist für Markus Gaugisch die Doppelbelastung als Trainer der SG BBM Bietigheim und der Nationalmannschaft Geschichte. Schon an diesem Samstag (19 Uhr/Sporthalle am Viadukt) kann er mit der SG BBM die zweite Meisterschaft in Folge perfekt machen.