1 Markus Baur will als Trainer von Frisch Auf Göppingen den Handball-Bundesligisten aus der Krise führen. Foto: Baumann

Nach vier Jahren Pause ist Markus Baur zurück im Handballgeschäft. Der neue Trainer von Frisch Auf Göppingen sagt, was ihn am Traditionsclub reizt und was er mit dem aktuellen Bundesligadrittletzten erreichen will.















Link kopiert

Bei 8:22 Punkten in der Bundesliga rückt das European-League-Hauptrundenspiel von Frisch Auf Göppingen an diesem Dienstag (20.45 Uhr) gegen die Kadetten Schaffhausen etwas in den Hintergrund. Der neue Trainer Markus Baur spricht über seine ersten Tage beim Handball-Bundesligisten.