1 Susanne Epple (rechts)hat in Sulzgries viele Stammkunden und sichtlich Spaß an ihrer Arbeit. Bei ihr gibt es jede Menge Frisches vom Feld – gepaart mit einem Lächeln. Foto: Roberto Bulgrin

Seit 25 Jahren betreibt Susanne Epple ihren „Mini-Wochenmarkt“ in Sulzgries. Der Standort hat mehrfach gewechselt, das Angebot wurde ausgebaut. Ihrer Philosophie „Achte auf regionale Produkte!“ ist die Köngenerin, die in Denkendorf lebt, aber immer treu geblieben.















Früchte und Beeren, Salat und Kraut, Tomaten und Gurken: Die Auswahl an Obst und Gemüse sowie an Pflanzen und Blumen ist enorm. Was es am Marktstand von Susanne Epple in Sulzgries allerdings nicht gibt, sind Mangos, Papayas, Kiwis oder Ananas. „Wir achten sehr darauf, kein Flugobst anzubieten, machen nur ganz wenig Zukäufe aus dem Ausland, höchstens mal aus dem Remstal“, sagt die 60-Jährige und lacht. Mit ihrer Aussage unterstreicht sie allerdings die Philosophie, mit der sie ihren Stand betreibt: „Achte auf regionale Produkte!“