Eine Obst- und Gemüseoase in der Vorstadt

Marktzeit in Esslingen

1 Birgit Rapp ist vier Mal in der Woche in der Wäldenbronner Straße. Foto: /Ines Rudel

Die Wäldenbronner Straße gehört zu den belebtesten Einkaufsstraßen Esslingens jenseits der Innenstadt. Vier Mal in der Woche gibt es hier frisches Obst und Gemüse der Familie Rapp.















Der lang gezogene Obst- und Gemüsestand der Familie Rapp ist aus dem Esslinger Norden kaum noch wegzudenken. Seinen Platz hat er in einer Nische gefunden zwischen zwei Häusern, wo er geradezu ideal hineinpasst. Bäcker sind nicht weit, ein Lebensmittelladen, eine Apotheke, eine Drogerie, eine Metzgerei und ein Geldautomat, dazu ein Ärztehaus und ein kleines Schreibwarengeschäft mit Post – was man dringend für das tägliche Leben benötigt, lässt sich hier im Umkreis von 100 bis 200 Metern besorgen. Der Marktstand ist vier Mal die Woche in den Morgenstunden geöffnet: dienstags, donnerstags, freitags und samstags. Mittwochs sind die Rapps im Stuttgarter Stadtteil Heumaden.