Marktzeit in Esslingen

1 Der Tradition verpflichtet: Franz Ehrhard hat mit 15-Jahren mit der Schafhaltung begonnen Foto: /Barbara Scherer

Seit sieben Jahren verkauft Franz Ehrhardt auf dem Esslinger Wochenmarkt die Produkte aus seinem Schafhof. Dafür reist er 100 Kilometer aus Ellwangen im Ostalbkreis an.















„100 Kilometer? Hin und zurück?“ Franz Ehrhard lacht über das ungläubige Gesicht seines Gegenübers. „Nein, das sind 100 Kilometer hin und 100 Kilometer wieder zurück“, klärt er auf. Mittwochs und samstags kommt der Besitzer eines Schafhofs aus Ellwangen-Killingen zum Esslinger Wochenmarkt. Die weite Fahrt lohnt sich für ihn: „Du musst da hin, wo deine Kunden sind“, sagt er. Und in Esslingen hat er seine Kundschaft. Die kauft bei dem Mann aus dem Ostalbkreis Käse, Fleisch, Fell oder auch Wolle – eben alles was das Schaf, genauer gesagt, das ostfriesische Milchschaf so hergibt.