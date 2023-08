1 Achim Stumpp führt die gleichnamige Biobäckerei in Deizisau und verkauft seine Backwaren auf dem Esslinger Wochenmarkt und anderswo. Foto: Ines Rudel

Achim Stumpp hat die Bäckerei seines Vaters übernommen und dann einen Biobetrieb daraus gemacht. Inzwischen werden dort rund 1000 Brote am Tag gebacken – und viele davon auf dem Esslinger Wochenmarkt verkauft.















Am liebsten backt Achim Stumpp Roggenbrot mit Sauerteig. Der Verzicht auf Backhefe, die lange Teigführung, der kräftige Geschmack: All das fasziniert den 48-Jährigen. „Backen ist meine Leidenschaft“, sagt der gelernte Bäckermeister. Neben Broten unterschiedlichster Art stellen er und seine Mitarbeiter auch Brezeln und Brötchen, Hörnchen, süße Stückle und Kuchen her, allesamt in Bio-Qualität. Verkauft wird die Ware mit Vorliebe auf dem Esslinger Wochenmarkt – aber nicht nur hier.