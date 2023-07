1 Am „Hibou“ auf dem Wochenmarkt ist nicht nur Evita Hamon (gestreiftes Shirt) immer guter Laune. Foto: Roberto Bulgrin

Der Café-Wagen „Hibou“ von Evita Hamon sorgt auf dem Esslinger Wochenmarkt für wesentlich mehr als für leckeren Espresso und Cappuccino.















Link kopiert

Viele Marktgänger nehmen sich diese Pause ganz selbstverständlich. Am „Hibou“ sieht man sich, unterhält man sich, erholt man sich. Der blaue Café-Wagen von Evita Hamon auf dem Esslinger Wochenmarkt ist das, was gemeinhin als Institution bezeichnet wird. Die originelle, dreirädrige Ape aus dem Hause Piaggio hat alles zu bieten, was für eine Auszeit und einen kleinen Plausch notwendig ist: diverse Kaffeespezialitäten, süße Leckereien und eine kleine Getränkeauswahl.