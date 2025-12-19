Marktwerte VfB Stuttgart: El Khannouss stößt in erste Riege vor, Nartey explodiert

33 Bilal El Khannouss und Nikolas Nartey spielen Hauptrollen im aktuellen Update von Transfermarkt.de Foto: Carmen Jaspersen/dpa

Vor dem Start des Transferfensters sind die Marktwerte ein beherrschendes Thema. Der VfB gibt es beim neuen Update Gewinner – und auch einige Verlierer.











Link kopiert

Wenn es auf das Transferfenster zugeht, gibt es Jahr für Jahr ein beherrschendes Thema in der Branche – sowohl bei den Akteuren, Funktionären und Verantwortlichen, wie auch bei den Fans. Die Rede ist von den Marktwerten. Beim Portal transfermarkt.de wird daraus ein Geschäftsmodell.

Und trotz aller damit einhergehenden Bedenken gelten die Werte des Portals durchaus als Richtwerte.Wer im VfB-Kader nun welchen Marktwert hat, wie lange die Verträge der Akteure noch laufen und wer zu den Gewinnern im Kader von Sebastian Hoeneß gehört, sehen Sie in der Bilderstrecke. Und – wo es Gewinner gibt, gibt es auch Verlierer. Die finden Sie ebenfalls anbei. Viel Spaß beim Durchklicken!

Zur Einordnung der Werte: Seit der Saison 2004/2005 gibt transfermarkt.de Marktwerte an. Sie entstehen unter Berücksichtigung verschiedener Preisfindungsmodelle sowie einem starken Einbezug der Transfermarkt-Community, die sich in detaillierten Diskussionen mit den Werten auseinandersetzt. Die Transfermarkt-Werte sind nicht pauschal mit den tatsächlich gezahlten Ablösesummen gleichzusetzen.