1 Barbara Medinger-Schmid (links) mit Stammkundin Barbara Mack-Maurer. Foto: /Barbara Scherer

Barbara Medinger-Schmid aus Kernen im Remstal verkauft seit 23 Jahren ihre Produkte auf den Esslinger Wochenmarkt.















Ein Samstagmorgen auf dem Esslinger Wochenmarkt: Schon früh herrscht reges Treiben am Stand von Barbara Medinger-Schmid. Schälchen mit Kirschen oder Erdbeeren gehen über den Tisch, Gemüse und Salat wandern in Taschen und Körbe, Wein aus Medingers Weinbergen in Kernen dazu gepackt. Dazwischen begrüßt die Markthändlerin ihre Kundinnen und Kunden mit Namen. „Wie geht’s? Was macht der? Was macht die? Geht’s dem Rücken wieder besser?“ Fragen und Antworten fliegen hin und her. Da wird deutlich: Hier kaufen Leute schon jahrelang ein, man kennt sich, man mag sich.