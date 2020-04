1 Bei Siegfried Weiss Foto: Markus Brändli

Wie sich das Marktleben in Zeiten der Pandemie verändert hat. Ein Rundgang über den Markt an der Halle in Ostfildern-Nellingen.

Kreis Esslingen - Die Sonne scheint, es herrschen frühlingshafte Temperaturen. Es ist Freitag, das bedeutet: Markttag an der Halle in Ostfildern-Nellingen. Die tiefrote Farbe der Erdbeeren in den Schalen, die grün leuchtenden Salatköpfe und die aneinandergereihten braunen Brezeln – alles wirkt wie immer, ein normaler Tag auf dem Wochenmarkt eben. Doch: In Zeiten der Corona-Pandemie kann in keinem Lebensbereich mehr von Normalität gesprochen werden.