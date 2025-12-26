Markt für Auszubildende: Auf den Fildern gibt es mehr Lehrstellen als vor Corona
1
Die Firma Roto Frank hat Lehrlinge in kaufmännischen wie in technischen Berufen. Foto: Roto Frank

Trotz Wirtschaftskrise boomt der Lehrstellenmarkt in Leinfelden-Echterdingen und Filderstadt. Vor allem bei den Dienstleistungsberufen ist die Nachfrage der Unternehmen groß.

Hört man Markus Knorpp von der Agentur für Arbeit in Esslingen über den Geschäftsstellenbereich Leinfelden-Echterdingen sprechen, scheint die deutsche Wirtschaftskrise ganz weit weg. „Der Ausbildungsmarkt ist hier trotz der aktuellen wirtschaftlichen Lage selten besser gewesen“, schwärmt der Teamleiter Berufsberatung beim Blick auf die Zahlen.

