Markgröningen: Nächtliche Schüsse im Gewerbegebiet – Polizei ermittelt

1 Die Polizei rückte mit einem größeren Aufgebot aus (Symbolbild). Foto: Marijan Murat/dpa

In der Nacht auf Dienstag hatten mehrere Zeugen im Gewerbegebiet „Sträßle“ in Markgröningen Schüsse gehört. Die Hintergründe sind noch unklar.











Link kopiert

In der Nacht auf Dienstag sind im Gewerbegebiet „Sträßle“ in Markgröningen wohl Schüsse gefallen. Dies bestätigt ein Polizeipressesprecher auf Nachfrage am Dienstagmorgen. Nachdem mehrere Arbeiter der umliegenden Firmen dies gegen 22 Uhr gemeldet hatten, war die Polizei mit einem größeren Aufgebot ausgerückt.

Was genau sich abgespielt hat, liegt jedoch bislang noch völlig im Dunkeln. Vor Ort stießen die Einsatzkräfte weder auf Verletzte noch auf mögliche Schützen. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.