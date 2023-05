Markanter Neubau in Baltmannsweiler

1 Nach dem traditionellen Richtspruch werden die Gläser auf den Boden geworfen. Foto: /Ines Rudel

Das Richtfest in Baltmannsweiler markiert den Baufortschritt an dem 9,7 Millionen Euro teuren neuen Gebäude. Der Neubau sei die Antwort auf die Aufgaben eines zeitgemäßen Bevölkerungsschutzes, sagte Bürgermeister Simon Schmid.















Eines der größten Bauprojekte in Baltmannsweiler kommt voran. Die Rede ist vom neuen Magazin für Feuerwehr und DRK, das an der Schorndorfer Straße entsteht und wo nun Richtfest gefeiert wurde. Der Neubau steht wie kein anderes Gebäude für das Zusammenwachsen der beiden Ortsteile Baltmannsweiler und Hohengehren, die bereits 1975 im Zuge der Verwaltungsreform zu einer Kommune zusammengefügt wurden. Das stattliche Gebäude wird nach der für 2024 anvisierten Fertigstellung die beiden bisherigen und längst zu klein gewordenen Feuerwehrmagazine in Baltmannsweiler und Hohengehren ablösen.