Marion Würth: Tochter von Reinhold Würth im Alter von 66 Jahren gestorben

Der Unternehmer Reinhold Würth und seine Frau Carmen trauern um ihre Tochter Marion. Sie ist im Alter von 66 Jahren überraschend gestorben.











Der Unternehmer Reinhold Würth aus Künzelsau trauert um seine Tochter Marion Würth. Die 66-Jährige ist am 3. Oktober nach einem gesundheitlichen Schicksalsschlag überraschend gestorben. Das bestätigte das Unternehmen unserer Redaktion. Zuerst hatte die „Heilbronner Stimme“ berichtet.

Der Milliardär und seine Frau Carmen haben drei Kinder; Marion, Bettina und Markus. Marion führte das Hofgut Hermersberg, das sich hohes Ansehen für die dort erzeugten Bio-Lebensmittel erwarb. Zudem war Marion Würth Impulsgeberin für das Arboretum am Carmen-Würth-Forum, das sie anlässlich des 90. Geburtstages ihres Vaters initiierte. Marion Würth vertrat oft an der Seite ihres Vaters die Familie.