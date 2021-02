9 Über die Resonanz ihres Kunst-Post-Projekts in aller Welt freut sich die Sielmingerin Marion Musch. Foto: Ines Rudel

Gerade in Zeiten von Corona gewinnt das Kunstpost-Projekt von Marion Musch aus Filderstadt besondere Bedeutung. Auf die Ferne vernetzt sie sich mit Kunstschaffenden aus aller Welt, die ihr Werke schicken.

Filderstadt-Sielmingen - Kunstwerke in Briefen mit internationalen Marken sortiert Marion Musch auf dem Schreibtisch in ihrem Atelier. Eben hat sie ein Päckchen mit bunten Bildpostkarten aus Indonesien aus dem Briefkasten gefischt. „Dass so viele meinem Aufruf folgen würden, Kunstwerke mit der Post zu schicken, das hat mich überwältigt“, schwärmt die Künstlerin, die in Filderstadt-Sielmingen lebt. Vor einem Jahr hat sie das Mail-Art-Projekt angestoßen. Damit macht sie gerade jetzt trotz des coronabedingten Lockdowns Kunst sichtbar. Jedes der fast 250 Werke präsentiert Musch auf Instagram. Bei der Messe Arte Sono, die am 19. und 20. Juni im Stuttgarter SI-Zentrum stattfinden soll, werden die Stücke präsentiert und für einen guten Zweck verkauft.