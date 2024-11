Marihuana in Las Vegas: Formel-1-Fahrer genervt von Gras-Geruch

Marihuana in Las Vegas

1 Max Verstappen war genervt vom Gras-Geruch. Foto: AFP/FREDERIC J. BROWN

Der Geruch von Marihuana hat am Rande des Formel-1-Rennens in Las Vegas für kritische Kommentare der Fahrer gesorgt. „Es war recht stark im Auto“, sagte Red-Bull-Pilot Max Verstappen vor dem Rennen. „Das ist nicht ideal, weil du es beim Fahren riechst und es recht extrem ist.“ Williams-Fahrer Franco Colapinto sagte: „Wenn wir jetzt zum Dopingtest müssen, dann sind wir denke ich alle positiv. Und wenn wir alle positiv sind, dann gibt es ein Chaos.“

Sergio Pérez: „Die Menge ist unfassbar“

Wie in zahlreichen anderen US-Bundesstaaten ist der Konsum von Marihuana in Nevada legal. Die Droge kann seit 2017 in speziellen Verkaufsstellen erworben werden. Bei vielen Großveranstaltungen im Freien ist der intensive Geruch allgegenwärtig. „Ich habe schon genug“, sagte Verstappen-Teamkollege Sergio Pérez. „Die Menge ist unfassbar.“