9 Marian Schreier ist an seinen Schreibtisch im Tengener Rathaus zurückgekehrt. Foto: Jürgen Bock

Marian Schreier wird nicht Stuttgarter Oberbürgermeister. Trotzdem fliegen ihm die Sympathien zu. In Tengen freut man sich – und traut ihm Großes zu. Ein Besuch im Hegau.

Stuttgart - Die Sitzung ist wegweisend für Tengen. Am Abend kommt der Gemeinderat der kleinen Stadt im Landkreis Konstanz zusammen, und es geht um einiges. Der Haushaltsplan für das nächste Jahr wird vorbesprochen. Erträgen von voraussichtlich 11,5 Millionen Euro stehen mögliche Aufwendungen in Höhe von 12,8 Millionen gegenüber. Corona macht auch hier, ganz im Süden des Landes an der Grenze zur Schweiz, alles schwieriger. Obwohl die Gemeinde nicht so abhängig von der Gewerbesteuer ist wie die großen Städte. Mittelstand, Landwirtschaft und Handwerk dominieren hier, und da sind die Auftragsbücher auch in der Krise meistens gut gefüllt.