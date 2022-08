1 Der dänische Kronprinz Frederik und sein Bruder Prinz Joachim. Foto: dpa/Mads Claus Rasmussen

Große Überraschung für Margrethe II. bei einer Militärparade zu Ehren der Monarchin. Ihre beiden Söhne tauchten auf – und sorgten für Freudestrahlen.















Der dänische Kronprinz Frederik (54) und sein Bruder, Prinz Joachim (53), haben ihre Mutter, Königin Margrethe II., bei einer Militärparade zu Ehren der Monarchin überrascht. Die dänischen Streitkräfte hielten am Montag in der Stadt Korsør die Parade in der Luft, im Wasser und an Land als Geschenk an die Königin zu 50 Jahren auf dem Thron ab.

Nachdem die 82-Jährige vom Königsschiff „Dannebrog“ an Land gegangen war, entdeckte sie ihre Söhne in Uniform. Danach schauten sie die Militärparade zusammen an. Beide Prinzen haben eine Militärausbildung absolviert. Prinz Joachim ist dänischer Verteidigungsattaché in Paris.

Ihr Thronjubiläum wollte Königin Margrethe II. eigentlich schon im Januar feiern. Wegen der Corona-Pandemie wurde der Großteil der Festlichkeiten aber verschoben. Die ganz große Feier zu ihren Ehren findet im September in Kopenhagen statt.