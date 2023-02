1 Ballettstar Eric Gauthier von der Gauthier Dance – eine Sprecherin der Company sagte, der umstrittene Marco Goecke behalte auch nach der Kot-Attacke seine Engagements in Stuttgart. (Archivbild) Foto: picture alliance / Bernd Weissbr/Bernd Weissbrod

Eine Hundekotattacke auf eine Kritikerin kostet den Ballettdirektor des Staatstheaters Hannover den Job. Doch Marco Goecke hat auch Engagements in Stuttgart – bei Gauthier Dance sieht man den Vorfall offenbar nicht so eng.















Es ist ein Vorfall, der die Ballettwelt erschüttert: Nach seiner Suspendierung wegen einer Hundekot-Attacke auf eine Journalistin muss der Ballettdirektor des Staatstheaters Hannover, Marco Goecke, keine Folgen für sein Engagement in Stuttgart befürchten. Die Entscheidung des Staatstheaters werde keine Konsequenzen haben, sofern es um Gauthier Dance gehe, sagte eine Sprecherin der Company am Montag in Stuttgart. Das eine habe mit dem anderen nichts zu tun. Neben Hofesh Shechter ist Goecke seit 2019 sogenannter Artist in Residence im Theaterhaus. Zuvor war er auch Hauschoreograf am Stuttgarter Ballett.

Suspendiert und Hausverbot

Als Ballettchef hatte Goecke am Samstagabend bei der Premiere des Ballettabends „Glaube - Liebe - Hoffnung“ in Hannover eine Kritikerin der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ im Foyer des Opernhauses mit Hundekot beschmiert. Zuvor hatte er der Journalistin vorgeworfen, dass aufgrund ihrer persönlichen negativen Kritiken Ballett-Abonnements gekündigt worden seien.

Goecke war daraufhin vom hannoveranischen Staatstheater suspendiert worden. Die Theaterleitung erteilte ihm außerdem bis auf Weiteres ein Hausverbot.