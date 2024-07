Marcel Musolf gewählt: Der neue Esslinger Landrat will neue Wege beschreiten

Der neue Esslinger Landrat will neue Wege beschreiten

1 Marcel Musolf, der Bürgermeister von Bissingen, überzeugte die Esslinger Kreisräte. Foto: Ines Rudel

Der Bürgermeister von Bissingen an der Teck ist zum Nachfolger von Heinz Eininger gewählt worden – mit deutlicher Mehrheit. Von der AfD hat sich Marcel Musolf bei seiner Vorstellung im Gremium klar abgegrenzt. Erhielt er trotzdem Stimmen von Rechtsaußen?











Mit 25 Jahren wurde er jüngster Bürgermeister im Land, mit 33 Jahren jüngster wiedergewählter Rathauschef. Nun kann Marcel Musolf seiner Vita ein weiteres Superlativ hinzufügen: der Jüngste zu sein in der Riege der 35 Landräte in Baden-Württemberg. Am Freitagabend wählte der Esslinger Kreistag den 39-Jährigen zum Nachfolger von Amtsinhaber Heinz Eininger. Der Kreisrat und Kandidat der Freien Wähler setzte sich bereits im ersten Wahlgang gegen seinen Konkurrenten von der CDU, den Horber Oberbürgermeister Peter Rosenberger, durch.