Soll Charles seine Krönung selbst zahlen? Hier die Armenküche, dort die goldenen Roben

Die einen kleiden sich in goldene Roben. Die anderen suchen zu überleben, so gut es geht. Nirgendwo in Europa ist die Kluft zwischen Arm und Reich so ausgeprägt wie in Großbritannien. Die Krönung rückt das in ein grelles Licht.