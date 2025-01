Mannheim: Ursache für Explosion an Müllfahrzeug gefunden

Sontheim an der Brenz 15-Jähriger macht Spritztour mit Auto - Mutter auf Beifahrersitz

In Sontheim an der Brenz hat eine Mutter ihren 15-jährigen Sohn als Steuer ihres Autos gelassen, sie nahm auf dem Beifahrersitz Platz. Dann kamen sie in eine Polizeikontrolle.