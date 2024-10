Mannheim: Tasche voller Geld in Bäckerei gefunden – Polizei sucht Besitzer

Tasche voller Geld in Bäckerei gefunden – Polizei sucht Besitzer

1 In der Tasche waren mehrere tausend Euro. (Symbolfoto) Foto: dpa/Boris Roessler

Ein 75-Jähriger findet in einer Bäckerei in Mannheim eine Tasche voller Bargeld. Wem die Tasche gehört, ist unklar. Das will nun die Polizei klären.











Link kopiert

Ein 75-Jähriger hat in einer Bäckerei in Mannheim eine Tasche voller Bargeld gefunden und dies bei der Polizei abgegeben. Wem die Tasche und ihr Inhalt gehörten, war unklar, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Demnach überreichte der ehrliche Finder den Beamten am Montagabend prall mit Geld gefüllte Tasche, die er zuvor im Stadtteil Neckarstadt gefunden hatte.

In der Tasche befanden sich laut Polizeibericht mehrere tausend Euro. Die Polizei nahm Ermittlungen auf.