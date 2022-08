1 Der Vorfall hat sich am Mannheimer Bahnhof ereignet (Archivbild). Foto: imago images/U. J. Alexander/ via www.imago-images.de

Während die Kinder bereits am Bahnsteig stehen, verabschiedet sich die Mutter von ihren Freunden. Dann fährt der Zug ab.















Link kopiert

Weil sie sich von ihren Freunden in einem Zug verabschiedete, hat eine 34-Jährige am Mannheimer Bahnhof den Absprung verpasst. Bevor die Frau am Sonntag aussteigen konnte, fuhr der Zug schon ab und ihre beiden ein Jahr und fünf Jahre alten Kinder blieben alleine am Bahnsteig zurück, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte.

Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn alarmierte die Polizei. Der Zug hielt dann außerplanmäßig am nahe gelegenen Haltepunkt Mannheim-Handelshafen, wo die 34-Jährige aussteigen und ihre Kinder wieder in die Arme schließen konnte.