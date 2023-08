Mann will Straßenbahn überholen – zwischen zwei Bahnen eingeklemmt

1 Polizeieinsatz in Mannheim (Symbolbild) Foto: IMAGO/Fotostand / K. Schmitt

Ein Sportwagenfahrer wird in Mannheim bei einem leichtsinnigen Überholmanöver mit seinem Auto zwischen zwei Straßenbahnen eingeklemmt. Der entstandene Schaden liegt im sechsstelligen Bereich.















Bei einem leichtsinnigen Überholmanöver ist ein Sportwagenfahrer in Mannheim mit seinem Auto zwischen zwei Straßenbahnen eingeklemmt worden. Er hatte am Mittwochabend offenbar die Geschwindigkeit einer entgegenkommenden Bahn unterschätzt, als er eine vor ihm fahrende Straßenbahn überholen wollte, wie die Polizei in Mannheim mitteilte.

Die Fahrer beider Straßenbahnen mussten Notbremsungen einleiten, sie konnten den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Eine der Bahnen sprang aufgrund des Zusammenstoßes sogar aus den Schienen. Das Auto des Unfallverursachers wurde zwischen beiden Straßenbahnen eingeklemmt.

Der 66-Jährige konnte seinen geschrotteten Sportwagen unverletzt verlassen. Einer der Straßenbahnführer brach sich jedoch ein Handgelenk. Der Schaden an den beiden Straßenbahnen und dem Oberleitungssystem wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.