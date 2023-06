1 Die Polizei hat den Hauptbahnhof von Mannheim gesperrt. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Patrick Seege/Patrick Seeger

Verkehrschaos in Mannheim: Weil jemand ein Gepäckstück am Hauptbahnhof stehen ließ, musste der Bahnverkehr komplett eingestellt werden.















Aufregung am Hauptbahnhof in Mannheim: Wegen eines herrenlosen Gepäckstücks ist das Gebäude am Dienstagmorgen stundenlang gesperrt gewesen. Der Zugverkehr wurde eingestellt, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei.

Der Inhalt des Gepäckstücks stellte sich bei einer Überprüfung von Spezialkräften der Bundespolizei aber als ungefährlich heraus. Gegen Mittag wurden zunächst einige Gleise wieder freigegeben, dann wurde der komplette Hauptbahnhof wieder geöffnet.

Die Polizei hatte wegen des Einsatzes zwischenzeitlich auch die Bundesstraße 36 zwischen Helmut-Schmidt-Brücke und Gontardstraße gesperrt.