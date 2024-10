Mannheim: Arbeitsunfall in Geschäft: 24-jährige Angestellte stirbt

Arbeitsunfall in Geschäft: 24-jährige Angestellte stirbt

1 Nähere Angaben zu dem Geschehen machte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage nicht. (Symbolbild) Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Bei einem Arbeitsunfall in einem Ladengeschäft in Mannheim ist eine Angestellte ums Leben gekommen. Die 24-Jährige erlitt nach Polizeiangaben bei dem Unglück tödliche Verletzungen.











Bei einem Arbeitsunfall in einem Ladengeschäft in Mannheim ist am Samstag eine Angestellte ums Leben gekommen.

Die 24-Jährige erlitt bei dem Unglück tödliche Verletzungen, wie die Polizei in der baden-württembergischen Stadt am Montag mitteilte. Nähere Angaben zu dem Geschehen machte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage nicht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauerten noch an.

Auch zu der Art des Ladengeschäfts äußerte sich die Sprecherin nicht. Das Unglück ereignete sich am Samstagmittag in der Mannheimer Innenstadt.