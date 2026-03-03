Mann zur Fahndung ausgeschrieben: Polizei vollstreckt Haftbefehl bei Einreise am Flughafen Stuttgart

1 Die Bundespolizei hat einen 51-Jährige bei der Einreise aus Ägypten festgenommen. Foto: imago/Arnulf Hettrich

Am Stuttgarter Flughafen wurde ein Mann festgenommen. Er wurde wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gesucht.











Bei der Einreisekontrolle am Flughafen Stuttgart haben Beamte der Bundespolizei einen 51-jährigen Deutschen festgenommen. Die Kontrolle erfolgte im Rahmen der grenzpolizeilichen Überprüfung eines Fluges von Hurghada nach Stuttgart. Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, ergab die fahndungsmäßige Überprüfung, dass der Mann zur Festnahme ausgeschrieben war. Gegen den Mann lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor. Nachdem ein Bekannter des Festgenommenen eine Geldstrafe in Höhe von 1360 Euro bezahlt hatte, wurde der 51-Jährige schließlich wieder auf freien Fuß gesetzt.