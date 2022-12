Unfallopfer am Milaneo war sehbehindert

1 Das tödliche Unglück ereignete sich am Freitagnachmittag an der Haltestelle am Milaneo. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Am Freitag ereignet sich an der Haltestelle Stadtbibliothek ein tragisches Unglück, bei dem ein Mann ums Leben kommt. Die Stuttgarter Polizei hat nun neue Details veröffentlicht.















Nachdem ein 47-jähriger Mann am Freitagabend an der Stuttgarter Haltestelle Stadtbibliothek vor den Augen vieler Menschen von einer Stadtbahn erfasst und getötet wurde, hat die Polizei nun neue Details bekannt gegeben. So soll das Unfallopfer nach Angaben von Sprecherin Ilona Bonn sehbehindert gewesen sein.

Gegen 18.20 Uhr war der Mann zwischen zwei Waggons der Linie U15 gefallen. Die Bahn fuhr in diesem Moment Richtung Hauptbahnhof und erfasste den 47-Jährigen. Direkt eingeleitete Wiederbelebungsmaßnahmen blieben erfolglos. Der sehbehinderte Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Polizei schließt Fremdeinwirkung aus

Wie es genau zu dem Unglück kommen konnte, ist derweil jedoch immer noch nicht vollständig geklärt. „Wir sind immer noch dabei, Zeugen zu hören“, so Bonn weiter. Eine Fremdeinwirkung – wie in etwa ein Stoßen – kann jedoch momentan ausgeschlossen werden.

Weil das Unglück viele Menschen hautnah miterleben mussten, waren am Freitag neben zahlreichen Einsatzkräften der Feuerwehr und Polizei auch Seelsorger vor Ort. Der Bahnverkehr war nach dem tragischen Unglück für rund zweieinhalb Stunden gesperrt. Zeugen können sich weiter unter der Telefonnummer 0711/89904100 an die Verkehrspolizei wenden.