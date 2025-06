Mann um Geld betrogen: Kryptowährung war eine Falle

1 Anlagebetrüger sind im Internet oder am Telefon aktiv. Foto: /Fotostand

Er wollte hohe Gewinne machen – doch er wurde Opfer eines Betrugs: Ein Mann aus dem Kreis Esslingen wurde um eine hohe Summe geprellt.











Der Traum vom vermeintlich schnellen Geld kann rasch zum Albtraum werden. Ein Mann aus einer Esslinger Kreisgemeinde ist dreisten Anlagebetrügern auf den Leim gegangen.

Das Angebot klang verlockend. In einer Chat-Gruppe, auf die der Mann Anfang März aufmerksam geworden war, wurden hohe Gewinnen durch Investitionen in Kryptowährung versprochen. Als der Geschädigte Interesse zeigte, nahmen ihn nach Angaben der Polizei zwei angebliche Berater in die Gruppe auf. Trading-Tipps wurden ausgetauscht, und der Mann wurde zur Eröffnung eines Kontos animiert, auf dem die Kryptowährung investiert werden sollte. Das Opfer überwies in der Folge mehrmals Geld. Angebliche kleinere Gewinne wurden zurücküberwiesen. Da zahlte der Geschädigte eine höhere Summe ein. Erst als es zu spät war, kamen ihm Zweifel. Er wandte sich an die Polizei – und der Betrug flog auf. Er war um einen hohen Geldbetrag betrogen worden.

Die Polizei warnt eindringlich vor Betrügern, die durch gefälschte Angebote für vorgeblich lukrative Geldanlagen im Internet ihre Opfer um teils sechsstellige Geldbeträge prellen. Bei einer Geldanlage sollten laut Polizei, insbesondere dann, wenn sie online erfolgt, unbedingt Informationen eingeholt und im Zweifel Fachleute konsultiert werden.

Durch eine Recherche mit dem Namen des fraglichen Anbieters im Internet mit einer Ergänzung durch die Stichworte „Betrug“ oder „Erfahrung“ können erste hilfreiche Hinweise zu dessen Seriosität gewonnen werden, so die Polizei. Da die Täter die Plattformnamen oft wechseln, ist ein Nicht-Erscheinen aber keine Garantie für Seriosität.

Misstrauen ist vor allem dann angebracht, wenn ungewöhnlich hohe Renditen in Aussicht gestellt werden. Wer Opfer eines Betrugs wird, sollte umgehend Anzeige bei der Polizei erstatten.