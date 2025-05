Mann streichelt Kinder bei Vorfall in Nürtingen im Gesicht: Mann bietet Kindergartenkindern Geld, wenn sie mitkommen – Zeugen gesucht

Mann streichelt Kinder bei Vorfall in Nürtingen im Gesicht

1 Die Suche der Polizei blieb zunächst erfolglos, nun hoffen die Ermittler auf Hinweise. (Symbolfoto) Foto: imago images/Einsatz-Report24

Ein verdächtiger Unbekannter hat am Montagnachmittag vier Kindergartenkinder in Nürtingen (Kreis Esslingen) über den Zaun eines Kinderhauses angesprochen. Dabei soll er sie im Gesicht gestreichelt haben und ihnen Geld geboten haben, falls sie ihn begleiten.











Link kopiert

Ein noch unbekannter Mann hat am Montag in Nürtingen (Kreis Esslingen) vier Kindergartenkinder über den Zaun eines Kinderhauses hinweg angesprochen und sie im Gesicht gestreichelt. Als eine Erzieherin auf das Geschehen aufmerksam wurde, flüchtete der Mann mit seinem Fahrrad in Richtung Stadtbrücke, berichtet ein Sprecher der Polizei.

Demnach stand der Mann gegen 14.45 Uhr am Neckar, die Kinder befanden sich auf dem Gelände des Kinderhauses in der Mühlstraße. Die Kinder gaben später an, dass der Mann ihnen Geld geboten haben soll, wenn sie ihn begleiteten.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 0 70 22 / 9 22 40 um Zeugenhinweise. Der Mann ist den Angaben zufolge etwa 45 Jahre alt. Er hatte struppige Haare und trug einen Vollbart, zudem war er leicht gebräunt.