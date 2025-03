Mann soll sich an Kind sexuell vergriffen haben: Kindesmissbrauch in der Umkleide? Gericht muss Fall aus dem Kreis Esslingen neu verhandeln

1 Ein 39-Jähriger steht erneut wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs vor Gericht. Foto: dpa/Britta Pedersen

Ein heute 39-Jähriger soll ein kleines Mädchen in Schwimmbädern im Kreis Esslingen hundertfach sexuell missbraucht haben. Dafür wurde er zu fast fünf Jahren Haft verurteilt. Doch der Bundesgerichtshof zweifelte die Entscheidung an.











Die mutmaßlichen Taten liegen lange zurück. Einem heute 39-jährigen Mann wirft die Staatsanwaltschaft vor, zwischen 2007 und 2011 hundertfach die Schwester seiner damaligen Partnerin schwer sexuell missbraucht zu haben. Das Mädchen war damals zwischen sieben und elf Jahre alt. Zu den Übergriffen soll es unter anderem im Schwimmbad in Nürtingen und im Wendlinger Freibad sowie in einer Wohnung in Köngen gekommen sein. Auch in mehreren Proberäumen im Kreis Esslingen, die der passionierte Hobbymusiker nutzte, soll er sich an dem Kind laut Anklage vergangen haben.