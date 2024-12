Mann soll Nachbarn mit Tod gedroht haben: Nach Sprengstoffeinsatz dauern Ermittlungen an – 53-Jähriger weiterhin in psychiatrischer Klinik

Nach Sprengstoffeinsatz dauern Ermittlungen an – 53-Jähriger weiterhin in psychiatrischer Klinik

1 LKA-Experten untersuchten am Dienstag das Gebäude unweit des Zeller Kreisels. Foto: Roberto Bulgrin

Einen Tag nach dem Sprengstoffeinsatz im Esslinger Stadtteil Zell dauern die Ermittlungen an. Der 53-Jährige, in dessen Wohnung gefährliche Substanzen und Waffen vermutet wurden, bleibt bis auf Weiteres in einer psychiatrischen Fachklinik.











Der psychisch auffällige Mann, in dessen Haus in Esslingen-Zell die Polizei nach Sprengstoff und Waffen gesucht hatte, befand sich auch am Mittwoch noch in einer psychiatrischen Fachklinik. Ob und wann der 53-Jährige die Einrichtung wieder verlassen darf, ist bis auf Weiteres offen. „Es werden Folgemaßnahmen geprüft, ein Ergebnis liegt derzeit nicht vor“, sagte Polizeisprecherin Ramona Döttling. Auch ein Unterbringungsbeschluss stehe im Raum, über den müsse aber ein Richter entscheiden. Ob sich der Mann wegen einer Störung des öffentlichen Friedens durch Androhen von Straftaten irgendwann vor Gericht verantworten muss, kann ebenfalls noch nicht beantwortet werden. Dass der polizeibekannte Mann Verbindungen zur Reichsbürgerszene hat, schloss die Sprecherin aus.

Polizei und Sprengstoffexperten der Kriminalpolizei hatten am Dienstagmittag das Haus in der Zeller Hauptstraße durchsucht. Gefährliche Gegenstände oder Substanzen wurden laut Polizei nicht gefunden. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten als Beweismittel zahlreiche Schreiben mit beunruhigenden Botschaften. Mit solchen Zetteln hat der 53-Jährige auch das Schaufenster im Erdgeschoss des Hauses beklebt. Zudem soll er mehrfach Nachbarn massiv bedroht haben.

Während des Großeinsatzes war das Gebiet rund um den Zeller Kreisel für den Verkehr gesperrt. Die Häuser von 26 Anwohnern wurden vorübergehend evakuiert, die Betroffenen konnten am Nachmittag aber wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Am Einsatzort traf am Dienstag auch Oberbürgermeister Matthias Klopfer ein, der sich betroffen zeigte und zugleich die Wachsamkeit der Anwohner lobte.