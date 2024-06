Mann in Schwäbisch Gmünd schwer verletzt: Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

1 Bei einer Auseinandersetzung in Schwäbisch Gmünd ist am Freitagabend ein Mann schwer verletzt worden (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

In Schwäbisch Gmünd kommt es am Freitag im Bereich der Innenstadt zu einer Auseinandersetzung. Eine Person wird dabei schwer verletzt. Die Hintergründe.











Bei einer Auseinandersetzung in Schwäbisch Gmünd ist am Freitagabend ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Auseinandersetzung gegen 19.30 Uhr im Bereich der Innenstadt in der Ledergasse. An der Auseinandersetzung waren mehrere Personen beteiligt.

Ein Mann wurde mit einem Messer schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn sofort in ein Krankenhaus. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei mehrere mutmaßlich beteiligte Personen vorläufig festnehmen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Weiteres ist laut Polizei bisher noch unklar.