Mann aus Baden-Württemberg: Snowboarder stürzt Felsen hinab – 42-Jähriger schwer verletzt

1 Bei dem Sturz wurde der Snowboarder schwer verletzt. (Symbolfoto) Foto: dpa/Zeitungsfoto.At

In Österreich ist ein Snowboarder aus Baden-Württemberg eine Felswand hinabgestürzt. Der 42-Jährige erlitt schwere Verletzungen.











Link kopiert

Ein Mann aus Baden-Württemberg ist beim Snowboarden im österreichischen Zürs eine Felswand hinabgestürzt und schwer verletzt worden. Der 42-Jährige habe den Abgrund des rund acht Meter hohen Martinsfelsens wohl übersehen, als er abseits der Piste gefahren sei, teilte die Polizei in Lech in Vorarlberg am Samstag mit.

Trotz einer vor dem Abgrund angebrachten Hinweistafel sei der Mann hinabgestürzt und schwer verletzt auf der Piste darunter liegengeblieben. Der 42-Jährige, der einen Helm trug, wurden den Angaben nach von Helfern und der Pistenrettung erstversorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.