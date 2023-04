1 Wird es in Zukunft keine Sargträger mehr geben? Manche Aspekte deuten darauf hin – aber keineswegs alle. Foto: dpa/Federico Gambarini

Weil Erdbestattungen immer seltener werden, machen sich auch Sargträger rar. Wenn ihre Dienste dann doch gefragt sind, herrscht oftmals Personalmangel – auch im Kreis Esslingen. Es gibt aber Kommunen, die das Problem gelöst haben.















Die Not muss groß gewesen sein in Baltmanssweiler, sodass sich die Gemeinde im Jahr 2019 zu einem ungewöhnlichen Schritt entschloss: „Stellen Sie sich vor, es soll eine Beerdigung stattfinden und keiner ist da, der den Sarg trägt. So weit wollen wir es nicht kommen lassen.“ Mit diesen dramatischen Worten rief die Verwaltung via Smartphone-App dazu auf, sich für das ehrenvolle Amt des Sargträgers zu melden – traditionell eine Aufgabe für meist ältere Herren, die sich damit als kleinen Nebeneffekt einen sehr kleinen Nebenerwerb zur Rente sichern: grob gepeilt zwischen 25 und 80 Euro pro Bestattung, je nach Gemeinde. Auf stolze Summen kommt man damit nicht, zumal die Zahl der Erdbestattungen in den vergangenen Jahrzehnten drastisch abgenommen hat.