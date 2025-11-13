Mangel an Medikamenten: Auch in Stuttgart gibt es Engpässe bei Diabetes-Mitteln
1
Blutzucker messen – das ist für Diabetiker wichtig. Manchmal sind die entsprechenden Teststreifen aber nur schwer erhältlich. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Experten warnten zum Weltdiabetestag vor Arzneimittel-Engpässen. Auch in Stuttgart muss man damit rechnen, dass nicht alle Diabetes-Mittel vorrätig sind.

Das Problem ist nicht neu: 41 Prozent der Menschen in Deutschland haben beim Kauf von Medikamenten laut einer Umfrage bereits Engpässe erlebt. Auch in nächster Zeit wird sich daran laut Experten wenig ändern. Betroffen sind derzeit vor allem Antibiotika, Asthma-Sprays – „aber auch Diabetiker müssen damit rechnen, dass ihre Medikamente nicht immer in der Apotheke vorrätig sind“, warnt Ralf Lobmann, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Diabetologie Baden-Württemberg (ADBW) sowie Ärztlicher Direktor der Klinik für Endokrinologie, Diabetologie und Geriatrie am Klinikum Stuttgart, aus Anlass des Weltdiabetestags am 14. November.

