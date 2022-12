7 Es durfte gerockt werden – mit sichtbarem Spaß auf der Bühne. Foto: Lichtgut - Ferdinando Iannone/Ferdinando Iannone

Manfred Man’s Earthband und Status Quo feiern in der Porsche-Arena eine Party mit Vergangenheit. Die Kritik zum Konzert.















Vielleicht, vor langer Zeit, lag unterm einen oder anderen Weihnachtsbaum ein Album einer dieser Bands: „Solar Fire“, von Manfred Man’s Earthband, veröffentlicht am 30. November 1973, oder „Rockin’ all over the World“ von Status Quo, veröffentlicht am 9. November 1977. Am Samstagabend, zwei Wochen vor Heilig Abend 2022, sind sie beide in der Porsche-Arena zu Gast. Manfred Man’s Earthband spielt im Vorprogramm; bei ihr ist, neben dem Bandleader, noch Gründungsmitglied und Gitarrist Mick Rogers an Bord.